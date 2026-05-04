ಪರಿಘ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ, ಅದ್ರಷ್ಟವೋ ಅದ್ರಷ್ಟ
Zodiac signs ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಈ ಅಪರೂಪದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪರಿಘ ಯೋಗ
ಪರಿಘ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ 'ಪರಿಘ ಯೋಗ'ವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು, ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಇದುವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭದ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳುತ್ತವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕ, ತುಲಾ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಕರ್ಕ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.