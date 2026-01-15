ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಜನವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣ
Gajakesari rajayoga 2026 zodiac signs get money on january 17 ಜನವರಿ 17 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:45 ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲ, ನಾಲ್ಕನೇ, ಏಳನೇ ಅಥವಾ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗುರುವನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ಹಣ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ವಾಹಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಬುಧವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ತರ್ಕದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರನು ಸೌಕರ್ಯ, ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಗ್ರಹಗಳ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಪರ್ಕವು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಅಂಶವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನದಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಯವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಳಪು ಇರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಕೆಲಸದ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.