ಇಂದಿನಿಂದ 3 ದಿನ 6 ರಾಶಿಗೆ ಎರಡೂ ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ, ಚಂದ್ರ-ಮಂಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ
Chandra mangal yog 2025 two powerful yog these 6 zodiac signs get money ಈ ತಿಂಗಳ 20, 21 ಮತ್ತು 22 ನೇ ತಾರೀಖುಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ-ಮಂಗಳ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೇಶ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಸಹ ಬರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಕೆಲಸದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಹೆಚ್ಚು. ಆದಾಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕ ಸಮಯ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.