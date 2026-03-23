ಈ 4 ರಾಶಿಯ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡೇಂಜರ್, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಥೆ!
ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಜಗಳಗಂಟರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರ ಜೊತೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ ಮುಗಿದಂತೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಿಡುಕಿನ ಸ್ವಭಾವ ಹೆಚ್ಚು. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಹೆಚ್ಚು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೋಪಗೊಂಡು ಜಗಳವಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಹೆಚ್ಚು. ಕೋಪ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುತ್ತದೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ಸಿಂಹದಂತಹ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಗರ್ಜಿಸುವುದು ಇವರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಮ್ಮದೇ ಮೇಲುಗೈ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು ಅಂದರೂ ಸಾಕು, ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಾದವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ವಾದ ಮಾಡುವುದು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವಿದ್ದಂತೆ. ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಜಗಳವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಇವರು ತಮಗಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಎದುರಿಗೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
