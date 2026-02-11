ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬೆನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ, ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ!
Life Constant Challenges ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
Image Credit : getty
1. ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ...
ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ರಾಹು. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದೇ ನಕ್ಷತ್ರವು ಇವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟಗಳೇ ಇವರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ.
Image Credit : Freepik
ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರ...
ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೂ ಕಷ್ಟಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ. ಆದರೆ ಇದರ ಸ್ವಭಾವವು ಸರ್ಪ ತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರು ಆಗಾಗ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ಇತರರಿಗಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ.
Image Credit : Freepik
3. ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ...
ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ದೇವತೆ ಯಮ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೂ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಇವರು ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ (Jyeshta Nakshatra)ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ, ಆದರೆ ಇದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
