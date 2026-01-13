ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕಡಿಮೆ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಬಲ್ಲರು..!
Five Zodiac Signs Skilled at Building Wealth from Scratch ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಹಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಣ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ..
ರಾಶಿಚಕ್ರ
ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಷ್ಟವಾದರೆ, ಉಳಿಸುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಷ್ಟ. ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದರೂ ಉಳಿಸಲಾರರು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಕಲೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
1. ವೃಷಭ ರಾಶಿ..
ಶುಕ್ರನು ಆಳುವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಹಣ ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ, ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
2. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ...
ಬುಧನು ಆಳುವ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಹಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಣಾಕ್ಷರು. ಬಜೆಟ್ಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯ 30% ಭಾಗವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲೆ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು.
3. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ...
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿಸುವುದು ಎರಡೂ ಗೊತ್ತು. ಯೋಚಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಹಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡಿಡುವಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಪುಣರು.
4. ಧನು ರಾಶಿ...
ಗುರು ಆಳುವ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
5. ಮಕರ ರಾಶಿ..
ಶನಿ ಆಳುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರು. ಯಾವುದನ್ನೂ ಅನುಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಿಂದಲೂ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.