ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಹದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
ಹೊಸ ವರ್ಷದ 2026 ರ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರ ತಿಂಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶುಭ ಸಂಯೋಗಗಳು ಸಹ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ದೇಶ, ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಆದೇಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.