ಜನವರಿ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, 5 ರಾಶಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು
Weekly lucky zodiac sign 12 to 18 january 2026 shukra aditya rajyog for 5 rashi ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಜನವರಿ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವಾರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸಮೃದ್ಧ ವಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಣಯಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನಿರಾಳರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನೀವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಸವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ವಾರವು ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ತಾಜಾವಾಗುತ್ತವೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.