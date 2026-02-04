ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಹುಷಾರು, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಕ್ಕಾ
Mars rahu transit impact 3 zodiac signs ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರ ಸಮಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಗ್ರಹ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಷ್ಣಕಮಲ್ ನಾಥ್ ಅವರ ವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿಂಗಳು 'ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ' ಮಂಗಳ (ಮಂಗಳ) ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹ ರಾಹು ನಡುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಂದು, ಗ್ರಹದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿಯನ್ನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯು ಆಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು
ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಶನಿಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ-ರಾಹುವಿನ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಜಗಳಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಭಗವಾನ್ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಈ ಸಮಯ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪಘಾತಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಲಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಡವರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮಕರ
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡಬೇಡಿ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ತಲೆದೋರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಶನಿ ಚಾಲೀಸ ಪಠಿಸಿ ಸಂಜೆ ಬಿಲ್ವ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.