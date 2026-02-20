- Home
Shani nakshatra gochar may 2026 ಶನಿಯು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಥಾನವು ಸುಮಾರು 146 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ರವರೆಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು
ಮೇ 17, 2026 ರಿಂದ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶನಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2026 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯ ಶಕ್ತಿಯು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರಬಹುದು. ನೀವು ವಿವೇಕಯುತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಮಕರ
ರಾಶಿಯವರು ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಸಾಧ್ಯ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.