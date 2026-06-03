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- ಜೂನ್ 3, 2026 ರಂದು ಶುಕ್ಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತವೆ, 12 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಜೂನ್ 3, 2026 ರಂದು ಶುಕ್ಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತವೆ, 12 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ
Rashifal 3 june 2026 Wednesday horoscope ಇಂದು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಚತುರ್ಥಿ ಬುಧವಾರ ಜೂನ್ 3, 2026 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೂರು ಶುಭ ಯೋಗಗಳಾದ ಶುಭ, ಶುಕ್ಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಯೋಗ ಇಂದು ಇದೆ.
ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 3, 2026
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿರಾಳವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಜೂನ್ 3, 2026 ರ ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ. ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 3, 2026
ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ವಿವಾಹ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈ ದಿನ ಶುಭವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಕ ಜಾತಕ ಜೂನ್ 3, 2026
ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಹೂಡಿಕೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 3, 2026
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಇತರರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 3, 2026
ಹೂಡಿಕೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಅವಕಾಶ
ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 3, 2026
ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 3, 2026
ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಲಾಭಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ
ಜೂನ್ 3, 2026 ರ ಧನು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಲಾಭಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 3, 2026
ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೋಪ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ
ಜೂನ್ 3, 2026 ರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜಾತಕ
ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 3, 2026
ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.