ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ, ನೋವು ಸಂಕಟ
Angarak yoga in aquarius February 23 2026 3 zodiac Alert ಈ ಸಭೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಕೋಪ, ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ 2026 ರಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗಳು ಅನೇಕರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 ರಂದು, ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರ ನಂತರ ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಮಸುಕಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯವಿರಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುವುದು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.