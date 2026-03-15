ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ, ಬಾಸ್ ಬಡ್ತಿಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ
Weekly numerology horoscope ಮಾರ್ಚ್ 16 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 22, 2026 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಈ ವಾರ ನಂಬರ್ 1 ಇರುವ ಜನರು ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗ
3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಪರಿಷತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ವೃತ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ವಾರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಶುಭಕರ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕರೆ ಅಥವಾ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಬರಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಏಕೈಕ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
ಈ ವಾರ 6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಲಾಭಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳು ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶ
7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ವಾರ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂತರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಖರ್ಚುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ನಿರ್ಧಾರ ಬರಬಹುದು.
ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ
9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ವಾರ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಿವಾದಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು.