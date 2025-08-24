ತಂತ್ರಗಾರರು ಹುಟ್ಟೋದು ಈ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ತುಂಬಾ ತಂತ್ರಗಾರರಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಂಗಳು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆಯಾ?
Cunning Birth Month
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಂದೂಗಳ ನಂಬಿಕೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಯಲು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಹಾಯಕ. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ, ನಕ್ಷತ್ರ, ರಾಶಿ ಆಧರಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ತಂತ್ರಗಾರರು. ತಂತ್ರ ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯೂ ಹೌದು. ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತಿಂಗಳುಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಫೆಬ್ರವರಿ
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಬೇರೆಯವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇರುವವರು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇತರರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೇ
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಳ್ಳವರು. ತಂತ್ರಗಾರರು. ಮಾತಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ದು ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಇತರರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ್ದರಿಂದ ಸುಳ್ಳು, ವಂಚನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು. ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂತ್ರದಿಂದ ಇತರರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು. ಮೋಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬಳಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಗಳು.