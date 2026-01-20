Coolest Zodiac Sign : ಈ 4 ರಾಶಿ ಜನರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ತಂಪು, ಹಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕೂಲ್ ಇವರು
Coolest Zodiac Sign Gemini Cancer Scorpio Pisces Not hot but completely cool ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ವಾಯು ಚಿಹ್ನೆ, ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯು ಉಭಯ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾಯು ರಾಶಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಪನಾಶೀಲರು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ವಭಾವವು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೀತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಚಂದ್ರ: ತಂಪಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹ ಚಂದ್ರನು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಶೀತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸ್ವಭಾವವು ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ತಂಪನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಧಾನ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳ ಆಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಅಂಶ ನೀರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಈ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀಚ್ ಅಥವಾ ಇತರ ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಶಾಖವು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯು ಗುರುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಜಲ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧಾವಿಸುವವರಲ್ಲ. ಜಲ ರಾಶಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.