ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 12 ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ, ಶುಕ್ರನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ
Rashifal 12 march 2026 Thursday ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ ಶುಕ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಯೋಗ. ಈ ಯೋಗವು ಮಾರ್ಚ್ 12, 2026 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 26, 2026 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವಿವಾಹಿತ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಉತ್ತಮ ದಿನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕವು ಅರಳುತ್ತದೆ.
ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಿನವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಉತ್ತಮ
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯೊಂದು ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು.
ಉತ್ತಮ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯೊಂದು ಸಿಗಬಹುದು.