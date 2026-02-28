ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಫೋಟ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಲಾಭ
Chaturgrahi yoga ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ, ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ, ಬುಧನು ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮಂಗಳನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ರಾಹು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಹ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಸಹ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.