Chandra Grahan 2026 march 3 Tuesday ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ.. ಈ ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಉದ್ಯೋಗ ಲಾಭ, ಆಸ್ತಿ ಲಾಭ.. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗ್ರಹಣವು ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದರಿಂದ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಡ್ತಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು, ಲಾಟರಿಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಠಾತ್ ಆದಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಿರಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತೀರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯು ಈ ಗ್ರಹಣ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಶತ್ರುಗಳ ತೊಂದರೆಗಳು, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಹಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣವು ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಲಾಭದ ಸುರಿಮಳೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿ ಗುರು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಜಪೂಜ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೂ ಅದು ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ.