ಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ರಾಶಿ ಇವು, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರಂತೆ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬಡವರಂತೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ರಾಶಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ರಾಜಯೋಗ
ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗದಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಶುಭಕರ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಭಾವತಃ ಸೌಮ್ಯರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧರು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ವಾಗ್ಮಿ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಂದ್ರ ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ - ಚಂದ್ರನ ಶತ್ರು ಚಿಹ್ನೆ
ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಶತ್ರು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ (ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ) ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಪರಿಚಿತ ಭಯ, ಖಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ತೀವ್ರ ಕೋಪ ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಚಂದ್ರನ ಶತ್ರು ರಾಶಿಗಳು ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಂದವಾಗಬಹುದು. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡಾಯಗಾರ ಅಥವಾ ಏಕಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಖರ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ, ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.