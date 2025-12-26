ಚಂದ್ರ ರಾಹುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ, ಅದೃಷ್ಟ
Chandra gochar moon transit 2025 horoscope today rashifal ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಗ್ರಹವಾದ ಚಂದ್ರನು ರಾಹುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಶತಭಿಷಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂಬರುವ ಸಮಯಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಚಂದ್ರ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ರಹದ ಚಲನೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ಚಂದ್ರನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2025 ರಂದು, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಚಂದ್ರನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದನು. ರಾಹುವನ್ನು ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಬದಲಾವಣೆಯು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೇಷ
ಚಂದ್ರನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ದಣಿವರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಂತತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಶಯವು ಈಡೇರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 2026 ರ ಆರಂಭದ ಮೊದಲು ಭೂ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ
ಮೇಷ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.