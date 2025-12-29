ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ಕ್ಕೆ 2025ರ ಚಂದ್ರನ ಕೊನೆಯ ಸಂಚಾರ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ, ಬಂಗಲೆ ಭಾಗ್ಯ
Chandra gochar 2025 rashifal 31 december last moon transit lucky zodiac signs ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ 2025 ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು 161 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊನೆಯ ಸಂಚಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಚಂದ್ರ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗ್ರಹ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸು, ಭಾವನೆಗಳು, ತಾಯಿ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯ ಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಗಾರ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಚಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನು 2025 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 161 ಬಾರಿ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸಂಚಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಉತ್ತುಂಗ ಸಾಗುವಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಮ್ಮತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷವು ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಚಂದ್ರ, ಮತ್ತು ಅದರ ಉಚ್ಛ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು, ಅದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.