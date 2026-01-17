ಜನವರಿ 17 ಇಂದಿನಿಂದ 4 ರಾಶಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧನಿಂದ ಹಣ ಬರುವ ರಾಜಯೋಗ
Budh shukra yuti january 17 Saturday lakshmi narayan rajayoga ಜನವರಿ 13ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಮಕರ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಜನವರಿ 17 ಇಂದು ಬುಧನ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಸಂಯೋಗವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ .
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ತಂದೆ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಿಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವರ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಕಡೆಗಿರಬಹುದು. ತ್ವರಿತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಸಮಯವು ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.