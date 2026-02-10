ರಾಹುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ರಾಜ ಪ್ರವೇಶ, ಶಿವರಾತ್ರಿಯಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಲಾಟರಿ
ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರ ಸಂಜೆ ರಾಹುವಿನ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಬುಧ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹು ಆಳುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ, ಇದು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ
ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿಸಿದ ಹಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿಗಬಹುದು. ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಳೆಯ ಜಗಳಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ, ಖಾತೆಗಳು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಲಾಭವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಚಿಂತನೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.