ರಾಜ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರನ ಸಂಚಾರ, ಬುಧ ಗ್ರಹದಿಂದ 4 ರಾಶಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯೋಗ
Budh gochar 2026 in uttarashadha nakshatra taurus gemini libra pisces get money ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ರ ಜನವರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಬುಧ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಜನವರಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧ, ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 15, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:23 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳವರೆಗೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಯಾವುದೇ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಮಯ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪ್ರೇಮ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಚಿಂತನಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.