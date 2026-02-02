- Home
- ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರಾತ್ರಿ 9:52 ಕ್ಕೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ, ಈ ರಾಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್
Budh Gochar 2026 Wednesday February 3 2026 night ಬುಧನು ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:52 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:16 ರವರೆಗೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಬುಧ
ಬುಧನು ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:52 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:16 ರವರೆಗೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧನು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕುಂಭವು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಲಾಟರಿ.
ಮೇಷ
ಬುಧನು ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಈಗ ದಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಹೊಸ ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ, ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಗೆ (ಭಾಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನವು ವಿಶಿಷ್ಟ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.
ತುಲಾ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಐದನೇ ಮನೆಗೆ (ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರಿಗೆ, ಇದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಮಯ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಖರವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತರುವುದಲ್ಲದೆ, ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕೂ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಮೊದಲ ಮನೆ (ಲಗ್ನ) ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಹೊಸ ಮೋಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಜನರು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಹೊಸ ಕಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗುತ್ತವೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.