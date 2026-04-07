ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಪಥ 6 ಬಾರಿ ಬದಲು, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಂಪತ್ತು, ಲಾಭ
Budh gochar 2026 ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಆರು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧನ ಈ ಚಲನೆಯು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬುಧ
ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧ ಈ ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ರಂದು ಬುಧ ಉತ್ತರಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ಮತ್ತು 30 ರಂದು, ಬುಧ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೇವತಿ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬುಧ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯು ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಹುಡುಕಾಟವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ತಿಂಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಾದವಿದ್ದರೆ, ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.