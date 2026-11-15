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- ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನ ಪುರುಷರು ಬಲ ಕಾಲಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಡ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಕಾಲಭೈರವ ನಿಯಮಗಳು!
ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನ ಪುರುಷರು ಬಲ ಕಾಲಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಡ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಕಾಲಭೈರವ ನಿಯಮಗಳು!
Black Thread: ಕಾಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆಯೇ? ಕಾಲಭೈರವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಕಾಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏಕೆ?
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟುವ ವಾಡಿಕೆ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಯಾಸವಾಗುವುದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದು, ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವ ವಾಡಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ.
ಕಾಲಭೈರವ ಮತ್ತು ನವಗ್ರಹಗಳ ಸಂಪರ್ಕ
ಕಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಾಲಭೈರವನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಶಿ ದಾರ ಎಂದೂ ಕೆಲವರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ, ರಾಹು, ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪೂಜಾ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಕಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
9 ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮಹತ್ವ
ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟುಗಳು ಮಾನವ ದೇಹದ ನವದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿವರಣೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದಾರ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 9 ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಪೂಜಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮವಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ವಾಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನವು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು?
ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗರು ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾರ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟದೆ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಧರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಡಿಕೆಗಳೇ ಹೊರತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರದ ಜೊತೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಧರಿಸುವುದು ಏಕೆ?
ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಕಪ್ಪು ದಾರದ ಜೊತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಅಥವಾ ಪೈರೈಟ್ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನೂ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇವು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಆಭರಣಗಳು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.