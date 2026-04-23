ಇಂದಿನ ರೇಟ್ ₹1.53 ಲಕ್ಷ, ಮುಂದೆ..? ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗತ್ತೆ!
Baba Vanga Gold Price Prediction: ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳಿ. ಈ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಭವಿಷ್ಯಗಾರ್ತಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಏನಿದು ವಾರ್ನಿಂಗ್? ಓದಿ.
ಇವತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಇಂದು, ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಳತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IBJA) ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1200 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1.53 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ಇದು 1.54 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದು 'ಬಿರುಗಾಳಿಗೂ ಮುಂಚಿನ ಶಾಂತಿ' ಇರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
'ಬಾಲ್ಕನ್ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ, 2026ನೇ ಇಸವಿಗೆ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ (Financial Crisis) ಸಿಲುಕಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಜನರಿಗೆ ಕಾಗದದ ನೋಟು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಹೋದಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂಗಾರವನ್ನೇ ಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 25ರಿಂದ ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ಗಗನಕ್ಕೇರಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಇಂದು 1.53 ಲಕ್ಷ ಇರುವ ಚಿನ್ನ, ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 1.9 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2.1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು.
ಚಿನ್ನದ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೆಪಿ ಮೋರ್ಗಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧಗಳು (ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ) ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾಯ್ ಔನ್ಸ್ಗೆ 5,000 ಡಾಲರ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 4.28 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (10 ಗ್ರಾಂಗೆ) ತಲುಪಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ.
ಚಿನ್ನವು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ನೀಡಿದೆ?
ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಚಿನ್ನವು ಜನರ ಹಣವನ್ನು 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ 8.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದವರ ಇಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯ 29 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವೇ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಸಂಗಾತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ದುಬಾರಿಯಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮದುವೆ-ಮುಂಜಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಸಂಕೇತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ತಜ್ಞರ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ 4 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಒಡವೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಒಂದು ಕನಸಾಗಬಹುದು.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ (Disclaimer): ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ (ಬಾಬಾ ವಂಗಾ) ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. 'ಬಾಬಾ ವಂಗಾ' ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ (Financial Advisor) ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
