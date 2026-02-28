World war 3 prediction ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್, ಗಲ್ಫ್ ವಲಯದಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ, ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಗಳ ನಂತರ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ 2026 ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ!
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಈಗ ಇಡೀ ಗಲ್ಫ್ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ದುಬೈ, ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲೂ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ರಾಜಧಾನಿ ರಿಯಾದ್, ಬಹರನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಮನಾಮಾ ಹಾಗೂ ಕತಾರ್ ರಾಜಧಾನಿ ದೋಹಾದಲ್ಲೂ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ತಾನೇ ನಡೆಸಿರುವ ದಾಳಿ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ, ಈ ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆ, 2026 ರ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಮಾಡಿದ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ನಿಜವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ?
ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಅಂಧ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2026 ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ವಿನಾಶದ ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದು, ಅದು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು.
ಯುದ್ಧವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆಯೇ?
ಈ ಯುದ್ಧ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನಿಜವಾಯಿತು?
ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಈ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಿಂದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಬಲ ದೇಶಗಳು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ?
ಯುದ್ಧವು ಪ್ರಪಂಚದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿನಾಶವು ಯುರೋಪ್ ಅನ್ನು ಬರಡು ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.