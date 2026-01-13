ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ಶನಿ ಮಹಿಮೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಶನಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇನು?
Ayyappa Swamy Promise to Shani The Story Behind the Black Clothes Shabarimala ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತರು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವಚನ.
ಶಬರಿಮಲೆ
ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ: ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ
ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವು ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತೀವ್ರ ಚಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆ ಚಳಿಯನ್ನೂ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ
ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಲು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶನೀಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣ. ಶನೀಶ್ವರನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರು. ಶನಿ ಗ್ರಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ಇದೆ.
ಶನೀಶ್ವರ
ಒಮ್ಮೆ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರು ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು, "ನನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಏಕೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?" ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು, "ನನಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶನಿಯ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಶನಿ ದೇವರು "ಅದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ" ಎಂದರು. ಆಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ನನಗೆ ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಮಂಡಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ನಾನು ವ್ರತಗಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು
ವೃತ
ಆಗ ಶನಿಯು ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುವವರನ್ನು ಅನ್ನದ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲೆದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೂವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಮಲಗುವವರನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಅಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬೂಟುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಬಳಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಲಾಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಅವರ ನೋಟವು ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗುತ್ತಾರೆ. ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದಂಡಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಶನೀಶ್ವರನು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಲೇ ಹೇಳಿದರು. ನೀನು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಅದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಲು ಮಾಡುವ ವೃತವಾಗಿದೆ.