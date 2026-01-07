ಭಲೇ ಡೇಂಜರ್, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಧರಿಸಬಾರದು
Astrology warning these zodiac signs should not wear black ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಇಷ್ಟ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೇ ಯಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ನೋಡಿ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಧರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಶುಭ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಧರಿಸಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಧರಿಸಿ, ಇದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಧರಿಸುವುದು ಶುಭಕರ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಶುಭಕರವಾಗಿದ್ದು, ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಆದಷ್ಟು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಇದು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದು ಕೋಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಶುಭಕರ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.