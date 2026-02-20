ಹಣ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಏಳು ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿ ಟ್ರೀ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುವ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಸ್ಯ. ಇದರ ಹೆಣೆದ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಎಲೆಗಳು ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸು ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿಯಲ್ಲಿ 'ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜೇಡ್ ಗಿಡವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ಈ ಬಳ್ಳಿಯು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುವ 'ಗುಡ್ ಲಕ್' ಗಿಡವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಶಾಂತಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಂಡಗಳಿದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ, ಐದು ಇದ್ದರೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರು ಇದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಕಿಡ್ಗಳು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೊಬಗಿನ ಪ್ರತೀಕ. ಇವು ಫಲವತ್ತತೆ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿಯಲ್ಲಿ, ಇವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿವೆ.
ನಿಂಬೆ, ಮೋಸಂಬಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆಯಂತಹ ಸಿಟ್ರಸ್ ಮರಗಳು ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳ ಹೊಳೆಯುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
