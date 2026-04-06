ಈ 6 ರಾಶಿಗೆ ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹ ಯೋಗ, ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ, ಖಜಾನೆ ಫುಲ್
Astrology ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ರಾಶಿಗಳು ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ 'ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯೋಗ'ವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಅವು ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಪಕ್ಕಾ.
ಮೇಷ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಕೂಲಕರ ಅಥವಾ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ಗುರು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಜೊತೆಗೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯೂ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ
ಗುರು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ದೈವಿಕ ಗ್ರಹವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಉನ್ನತ ವರ್ಗದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಜನರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಗುರು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಶುಭ ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ತಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಯಾವುದೇ ಏರಿಳಿತಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದವು ಅನುಕೂಲಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ.