ಶನಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು ಡಬಲ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
Saturns Blessings ಶನಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶನಿ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
Image Credit : Asianet News
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲ ನೀಡುವ ಗ್ರಹವೇ ಶನಿ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಶನಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಂಡಿತರು. ಸದ್ಯದ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳಿವೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
Image Credit : our own
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಅಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವುಗಳು, ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಕಾಶಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
Image Credit : our own
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಶನಿಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೂ ಅಧಿಪತಿ. ಶನಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ದಾನ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶನಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ.
Image Credit : our own
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಶನಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೊಂದುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಈಗ ಲಾಭದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
Image Credit : our own
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಅನುಗ್ರಹವು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಕಾಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಭಯ, ಅನುಮಾನಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ.
Image Credit : our own
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಮದುವೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಶನಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
