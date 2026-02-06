ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬುಧನ ಚಲನೆ, ಅದು 3 ರಾಶಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ
Budh gochar ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 2026 ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮೂರು ಬಾರಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಅದು ಜನರ ಸಂಭಾಷಣೆ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವು ತರ್ಕ, ಸಂವಹನ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಕ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೇಗದಲ್ಲಿನ ಅದರ ಬದಲಾವಣೆಯು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 2026 ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ಶತಬಿಷ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚಾರಗಳು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಪಥವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಆದಾಯದ ಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಈ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಸಮಯ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಗಳು ಈಗ ಕೈಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಸಮಾಧಾನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು.