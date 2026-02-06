ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಮಗು ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ.. ಅವರು ಕುಬೇರರಾಗುವುದು ಪಕ್ಕಾ
Millionaires ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಮಗು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಕುಬೇರರಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1 (1, 10, 19, 28)..
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19, 28ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 1ರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊದಲ ಮಗುವಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹವಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ, ತಂದೆಗೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ರಾಜವೈಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 5 (5, 14, 23)
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14, 23ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವರು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುತ್ತಾರೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೇ ಇವರನ್ನು ಕುಬೇರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 6 (6, 15, 24)..
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15, 24ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು, ಮನೆ ಮುಂತಾದ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಪಡದೆಯೇ ಸಂಪತ್ತು ಇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಲೆ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಐಷಾರಾಮಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಜರಂತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು, 9, 18, 27ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 9ರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮೊದಲ ಮಗುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ, ಆಸ್ತಿ కలిసి ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಬಹಳ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
