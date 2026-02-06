7 Saturday february 2026 Sarvartha Siddhi Yoga ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಲಹೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ತಕರಾರು. ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಥೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಳಸಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ
ವೃಷಭ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಜಾಣ್ಮೆ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಹಕಾರ. ವಸ್ತು ಕಳವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಪಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿ.
ಮಿಥುನ = ಸುಖ ಪ್ರಯಾಣ. ಸ್ನೇಹಿತರು-ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟ. ಹಾಲು-ಹೈನು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಸಾಲ ಬಾಧೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ಕರ್ಕ = ಸಹೋದರರು-ಸೇವಕರ ಸಹಾಯ. ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಬುದ್ಧಿ ಮಂಕಾಗಲಿದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ಸಿಂಹ = ಕುಟುಂಬ ಸೌಖ್ಯ. ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ
ಕನ್ಯಾ = ಲಾಭದ ದಿನ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಗೌರವ. ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ. ಭಯದ ವಾತಾವರಣ. ಗಂಟಲ ಬಾಧೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕವಚ ಪಠಿಸಿ
ತುಲಾ = ವ್ಯಯದ ದಿನ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ. ಆಹಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ. ಅಮ್ಮನವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ = ಲಾಬದ ದಿನ. ಹಾಲು-ಹೈನು ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಸಾಹಸ-ಶೌರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕವಚ ಪಠಿಸಿ
ಧನು = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ತಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯ. ಓಡಾಟ-ಪೆಟ್ಟುಬೀಳಲಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕವಚ ಪಠಿಸಿ
ಮಕರ = ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ. ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವ. ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಮನೆದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ಕುಂಭ = ನಷ್ಟದ ದಿನ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮನೋವ್ಯಥೆ. ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ
ಮೀನ = ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ. ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ತೊಂದರೆ. ಶಿವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ