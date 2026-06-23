ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ.. ಆ 6 ರಾಶಿಗೆ ಧನ ಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜ ಯೋಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಸಮಯ ಇದು
ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಯೋಗ! ಆ 6 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಚತುರ್ಥ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಆರೋಗ್ಯವು ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾತಿನ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಉಚ್ಚ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚತುರ್ಥ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಧಿಪತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ, ಅವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಅಧಿಪತಿಗಳಾದ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಧನ ಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಜಪೂಜ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಅಧಿಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಶತ್ರುಗಳು, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈಗ ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ.