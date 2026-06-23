ಲಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ನೋಡಿ! ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ
Kannada Astrology And Zodiac Signs ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಚಾರದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ
ನವಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾರಕನಾದ ಶುಕ್ರ ಒಂದೇ ದಿನ, ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 22 ರಂದು ತಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯ, ರಾಹುವಿನ ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಆರಿದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ರ, ಬುಧನ ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾನೆ. ಒಂದೇ ದಿನ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಇದರಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನನ್ನು ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವು ಇರಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ದೂರವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಲಾಭ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಶನಿ ದೇವನ ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ.
ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವರು ಸಿಗುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿರುವ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯೂ ಒಂದು. ನಿಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಚತುರತೆ ಇತರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕರೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿದೆ ಎಂದು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.