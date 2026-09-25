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- Gold Astrology: ಗುರು ಗ್ರಹದ ಸಂಕೇತ ಚಿನ್ನ; ಈ 4 ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತಂತೆ!
Gold Astrology: ಗುರು ಗ್ರಹದ ಸಂಕೇತ ಚಿನ್ನ; ಈ 4 ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತಂತೆ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನವು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಸಂಕೇತ. ಚಿನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಇದು ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ.
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ:
ಚಂದ್ರನ ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಇವರು ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿದರೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ
ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಕೃಪೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಚೈನ್ ಧರಿಸಿದರೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ.
ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶನಿ ಅಧಿಪತಿ. ಆದರೂ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ.
ಮಾಘಾ ನಕ್ಷತ್ರ
ಕೇತು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಮಾಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿದರೆ ಜಾತಕದ ದೋಷಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಇವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.