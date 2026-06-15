Ashada Masa 2026: ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ರಾಶಿಫಲ; 12 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಈ ತಿಂಗಳು?
Ashada Masa Aani Month 2026 Astrology ಆಷಾಢ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮಾಸಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನು 3ನೇ ಮನೆಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ಪರಿಹಾರ: ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಮುರುಗನ್ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ 2ನೇ ಮನೆಯಾದ ಧನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ಹಣದ ಹರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ, ಖರ್ಚುಗಳು ಕೂಡ ಕಾದಿರುತ್ತವೆ. ಅನಗತ್ಯ ஆடம்பர ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
ಪರಿಹಾರ: ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ (1ನೇ ಮನೆ) ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಸೇರುವುದರಿಂದ 'ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ' ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೋಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಹಾಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ 12ನೇ ಮನೆಯಾದ ವ್ಯಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳ ಪಿತೂರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವಿರಿ.
ಪರಿಹಾರ: ಶಿವನಿಗೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಪರಿಹಾರ: ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಪರಿಹಾರ: ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಲೇಪನ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿದಿನ 'ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ' ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರದೋಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಪರಿಹಾರ: ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಪರಿಹಾರ: ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಎಳ್ಳಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಪರಿಹಾರ: ನಂದಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು 21 ಬಾರಿ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.