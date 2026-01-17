ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯ.. ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ..
Aquarius Weekly Horoscope Challenging Week January 18 to 24 ಜನವರಿ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭಾನುವಾರದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಜನವರಿ ಮೂರನೇ ವಾರ
ಜನವರಿ ಮೂರನೇ ವಾರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹತೋಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ
ಈ ವಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲಸ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಹಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೂ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು
ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚುಗಳು ಬಂದು ಬಜೆಟ್ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸದೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆರೋಗ್ಯ
ಈ ವಾರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ. ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಪರಿಹಾರ: ಶಿವನಿಗೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ರುದ್ರಾಷ್ಟಕವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಖರವಾದ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.