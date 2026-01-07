ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ, ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು
Amavasya january 18 rashifal budh mangal make yuti drishti yog lucky zodiac 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾದ ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಜನವರಿ 18 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು, ಆ ದಿನದಂದು 'ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ' ಕೂಡ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಅಮಾವಾಸ್ಯ
ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯವು 2026 ರ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 18 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ, ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯವು ಶುಭವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಪರಸ್ಪರ 0° ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 18, 2026 ರ ನಂತರದ ಅವಧಿಯು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತ್ರಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಂತರ ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ನಿರಂತರ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯುವಕರು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನೀವು ದೂರದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.