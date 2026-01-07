ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 4 ಗ್ರಹ ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯೋಗ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇದು ಚತುರ್ಗ್ರಹ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ.
ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಚತುರ್ಗ್ರಹ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚತುರ್ಗ್ರಹ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹೇರಳವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಹ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚತುರ್ಗ್ರಹ ಯೋಗ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಲಗ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.