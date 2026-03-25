60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ 6 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ, ರಾಜರ ಜೀವನ ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಸರು
After 60 years these 6 zodiac signs has good life ಶ್ರೀ ಪರಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಯುಗಾದಿ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಹೊಸ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಯುಗಾದಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ 5 ರಾಜಪೂಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 4 ಅವಮಾನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಜುಲೈ ಒಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ 7 ರಾಜ ಅಭಿಷೇಕಗಳಿದ್ದರೆ, 2 ಅವಮಾನಗಳಿವೆ. ಇಡೀ ವರ್ಷವು ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ 6 ರಾಜಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು 3 ಅವಮಾನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ರಾಜಪೂಜೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಜಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಮಕರ
ಈ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 7 ರಾಜಪೂಜ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಅವಮಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಜೀವನವು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಲಾಭಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹಪ್ರವೇಶಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಯುಗಾದಿ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 4 ರಾಜಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು 2 ಅವಮಾನಗಳಿವೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿ ಪರಭವ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು 7 ರಾಜಪೂಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 2 ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಅದ್ಭುತ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೂನ್ ನಂತರ, ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅವರ ಜೀವನವು ಸಹ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಸಹೋದರರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು.