ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು, ಇಂದು ಜನವರಿ 9 ಶುಕ್ರವಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಅದೃಷ್ಟ
9 january 2026 friday shukra guru yuti horoscope give labh for 3 zodiac signs ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಜನವರಿ 9 ಇಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಜನವರಿ 9, 2026
ದ್ರಿಕಾ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವು ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 9, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:02 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಒಲವು ತೋರಬಹುದು. ಈ ಶುಭ ಯೋಗವು ಯಾವ 3 ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.