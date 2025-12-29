ನಾಳೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಶನಿ-ಬುಧನ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:43ರಿಂದ 4 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಟರಿ
4 zodiac signs benefited from shani budh kendra Drishti yog 2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:43 ಕ್ಕೆ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಪರಸ್ಪರ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈಗ ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲಹೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಈಗ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.