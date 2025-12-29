ನಾಳೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
30 december 2025 tuesday Aries gemini virgo scorpio Capricorn lucky zodiac signs ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2025 ರಂದು ಏಕಾದಶಿಯ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2025 ರಂದು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಆತುರಪಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2025, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2025 ರಂದು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಂಗಳವಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರು ಆಗಮಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಮಿಶ್ರ ಫಲದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2025 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಜೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು.