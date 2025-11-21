ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಈ ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಮಂಗಳನಿಂದ ಮನೆ, ಸಂಪತ್ತು
ruchak rajayoga 2025 mangal transit in scorpio horoscope zodiac get benefits ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ರುಚಕ್ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ
ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ೨೦೨೫ ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು, ಮಂಗಳ (ಮಂಗಲ ಗೋಚಾರ) ಶಕ್ತಿ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ , ಮಂಗಳ ತನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಾಗ , ರುಚಕ್ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಯಶಸ್ಸು, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ .
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರುಚಕ್ ರಾಜಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ . ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ .
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರುಚಕ್ ರಾಜಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ . ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು . ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ .