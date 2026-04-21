Kannada

ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಬೆಲೆ

ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್‌ಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆಯೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

gadgets Apr 21 2026
Author: Ashwini HR
Kannada

ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಮದು ಸುಂಕ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಮದು ಸುಂಕದಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?

ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಐಫೋನ್ 17 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲವೇ?.

Image credits: Getty
Kannada

ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಬೆಲೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 3,25,000-4,84,499 PKR ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. 

Image credits: Getty
Kannada

ಪ್ರೊ ವರ್ಷನ್ ಬೆಲೆ

ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು PTA ಅನುಮೋದನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೊ ವರ್ಷನ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 4-8 ಲಕ್ಷ PKR ವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. 

Image credits: Getty
Kannada

ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಗ್ಗ

ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ 7 ಲಕ್ಷ PKR ವರೆಗೂ ಸಿಗಬಹುದು. ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲದ (Non-PTA) ಫೋನ್‌ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. 

Image credits: Getty

